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Nikkei: прибыль ведущих корпораций мира увеличилась на 14%

Nikkei: прибыль ведущих корпораций мира увеличилась на 14% Это свидетельствует об улучшении ситуации в глобальной экономике
Финансы
10 февраля 2021 г. 10:23
Nikkei: прибыль ведущих корпораций мира увеличилась на 14%

Чистая прибыль ведущих корпораций мира в последнем квартале 2020 года существенно выросла по сравнению с показателем того же периода в предыдущем году, что свидетельствует об улучшении ситуации в глобальной экономике.

Как передает Report, об этом сообщила в среду ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на подсчеты своих экспертов.

По их данным, в октябре - декабре прошлого года чистая прибыль более 10,2 тыс. ведущих корпораций мира составила 712,7 млрд долларов США. Она увеличилась на 14 п. п. по сравнению с результатом последнего квартала 2019 года, когда влияние вспышки нового коронавируса на мировую экономику ощущалось еще незначительно.

Рост показателей, сообщила Nikkei, заметен у ведущих корпораций, работающих в промышленности и торговле, однако в состоянии спада по-прежнему находятся компании сферы общественного питания и воздушного транспорта.

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Версия на азербайджанском языке “Nikkei”: Dünyanın aparıcı şirkətlərinin mənfəəti 14% artıb

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