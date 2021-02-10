Nikkei: прибыль ведущих корпораций мира увеличилась на 14%

Это свидетельствует об улучшении ситуации в глобальной экономике

Чистая прибыль ведущих корпораций мира в последнем квартале 2020 года существенно выросла по сравнению с показателем того же периода в предыдущем году, что свидетельствует об улучшении ситуации в глобальной экономике.

Как передает Report, об этом сообщила в среду ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на подсчеты своих экспертов.

По их данным, в октябре - декабре прошлого года чистая прибыль более 10,2 тыс. ведущих корпораций мира составила 712,7 млрд долларов США. Она увеличилась на 14 п. п. по сравнению с результатом последнего квартала 2019 года, когда влияние вспышки нового коронавируса на мировую экономику ощущалось еще незначительно.

Рост показателей, сообщила Nikkei, заметен у ведущих корпораций, работающих в промышленности и торговле, однако в состоянии спада по-прежнему находятся компании сферы общественного питания и воздушного транспорта.