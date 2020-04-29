​Ненефтяной экспорт Азербайджана возрос на 3%

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 429 млн долларов США, что на 3,3% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 134,4 млн долларов США, Турцию - 104,4 млн долларов США, Грузию - 42,9 млн долларов США, Швейцарию - 40,8 млн долларов США, Китай – 12,2 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 16,6%, Турцию – 5,2%, Швейцарию – 21,1%, Китай – 18,4%.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (43,9 млн долларов США), 2-е место - очищенный от семян хлопок (42,8 млн долларов США) и 3-е место – золото (36,3 млн долларов США).

В марте стоимость ненефтяного экспорта составила 133 млн долларов США (+8%). Больше всего продукции экспортировалось в Россию (46,4 млн долл), Турцию (29 млн долл), Швейцарию (12 млн долл), Грузию (8 млн долл) и Украину (6,2 млн долл США).