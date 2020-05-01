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Эльман Рустамов: Негарантированные вклады в Atabank сведены к минимуму

Негарантировнные вклады в Atabank сведены к минимуму

"Большая часть вкладов в ОАО "Atabank" не была застрахована, но мы вынудили банк заключить с вкладчиками договоры о страховании. Потому что мы знали, что они, в конечном итоге, соберутся [для возврата своих сбережений] перед Центробанком Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"В результате сегодня доля негарантированных вкладов в Atabank сведена к минимуму, хотя ранее их удельный вес составлял 15%", - отметил главный банкир страны.

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