Небанковские кредитные организации Азербайджана увеличили кредитование

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Кредитные вложения в экономику страны действующих в Азербайджане небанковских кредитных организаций в годовом сравнении выросли на 20,95% и на 1 апреля 2015 года составили 559,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, за указанный период доля совокупных кредитных вложений, сделанных в экономику страны небанковскими кредитными организациями, сократилась с 2,9% до 2,7%. С начала года небанковские кредитные организации увеличили кредитование на 6,53%.

Отметим, что объем кредитных вложений в экономику страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 29,85% и на 1 апреля достиг 20,6 млрд. манатов.

Объем просроченных кредитов кредитных организаций на 1 апреля составил 5,9% от общего объема кредитов. Данный показатель 1 марта был равен 5,5%. В целом же, проблемные кредиты выросли на 7%. На начало года объем просроченных кредитов составил 5,2%, в аналогичном периоде прошлого года - 5,4% от общего объема кредитов.