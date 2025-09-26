Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 11:41
    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана провел переговоры с представителями Clearstream, одной из ведущих мировых депозитарных и клиринговых организаций, о создании механизмов взаиморасчетов.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на НДЦ, в переговорах приняли участие председатель Наблюдательного совета НДЦ Эльчин Ализаде и советник председателя правления Мушфиг Ахмедли. Clearstream представлял Ян Уильямс, главный менеджер по глобальным продуктам.

    "На встрече также обсуждались возможности открытия номинальных депозитарных счетов НДЦ в Clearstream и Clearstream в НДЦ, перспективы взаимного сотрудничества в сфере депозитарных услуг и вопросы интеграции азербайджанского рынка капитала в международные финансовые рынки", - говорится в сообщении.

    НДЦ отмечает, что данное партнерство может стать важным шагом в направлении обеспечения эффективного доступа широкой международной инвесторской базы Clearstream к азербайджанскому фондовому рынку.

    Для азербайджанских финансовых учреждений и инвесторов это сотрудничество откроет возможность использования обширной международной инфраструктуры Clearstream,.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие с целью определения ключевых направлений будущего сотрудничества и детального изучения технических возможностей интеграции.

    Национальный депозитарный центр Clearstream рынок капитала финансовые рынки
    Фото
    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan's NDC and Clearstream discuss creation of settlement mechanisms

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей