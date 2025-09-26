НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана провел переговоры с представителями Clearstream, одной из ведущих мировых депозитарных и клиринговых организаций, о создании механизмов взаиморасчетов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на НДЦ, в переговорах приняли участие председатель Наблюдательного совета НДЦ Эльчин Ализаде и советник председателя правления Мушфиг Ахмедли. Clearstream представлял Ян Уильямс, главный менеджер по глобальным продуктам.

"На встрече также обсуждались возможности открытия номинальных депозитарных счетов НДЦ в Clearstream и Clearstream в НДЦ, перспективы взаимного сотрудничества в сфере депозитарных услуг и вопросы интеграции азербайджанского рынка капитала в международные финансовые рынки", - говорится в сообщении.

НДЦ отмечает, что данное партнерство может стать важным шагом в направлении обеспечения эффективного доступа широкой международной инвесторской базы Clearstream к азербайджанскому фондовому рынку.

Для азербайджанских финансовых учреждений и инвесторов это сотрудничество откроет возможность использования обширной международной инфраструктуры Clearstream,.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие с целью определения ключевых направлений будущего сотрудничества и детального изучения технических возможностей интеграции.