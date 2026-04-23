НДЦ активировал новую функцию для эмитентов в ASAN Pay

Национальный депозитарный центр (НДЦ) активировал новую функцию для эмитентов в электронной платежной платформе ASAN Pay.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, отныне эмитенты могут легко осуществлять платежные операции, войдя онлайн в систему через свои данные ИНН (идентификационного номера налогоплательщика).

Они смогут быстро, безопасно и удобно оплачивать все предоставляемые услуги, войдя на сайт и перейдя в раздел "Электронные услуги", что позволяет пользователям минимизировать потери времени, сделать платежные процессы более прозрачными и доступными.

Внедрение данного нововведения имеет особое значение в рамках сотрудничества в развитии цифровой инфраструктуры.