    MDM "ASAN Pay"də emitentlər üçün yeni funksiyanı aktivləşdirib

    Maliyyə
    • 23 aprel, 2026
    • 13:52
    MDM ASAN Paydə emitentlər üçün yeni funksiyanı aktivləşdirib

    Milli Depozit Mərkəzi (MDM) "ASAN Pay" elektron ödəniş platformasında emitentlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni funksiyanı aktivləşdirib.

    "Report" bu barədə MDM-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bundan sonra emitentlər öz VÖEN (Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi) məlumatları vasitəsilə platformaya onlayn daxil olaraq ödəniş əməliyyatlarını rahatlıqla həyata keçirə bilərlər.

    Artıq emitentlər sayta daxil olub "Elektron xidmətlər" bölməsinə keçid edərək təqdim olunan bütün xidmətlər üzrə ödənişləri sürətli, təhlükəsiz və rahat şəkildə icra edə biləcəklər.

    Yenilənmiş sistem istifadəçilərə vaxt itkisini minimuma endirməyə, ödəniş proseslərini daha şəffaf və əlçatan etməyə imkan yaradır.

    Rqəmsal infrastrukturun inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq çərçivəsində bu yeniliyin tətbiqi xüsusilə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Emitentlər artıq "ASAN Pay" üzərindən dövlət qeydiyyatı, depozitar xidmətləri və digər elektron xidmətlər üzrə ödənişlərini fasiləsiz yerinə yetirə bilərlər.

    Milli Depozit Mərkəzi ASAN Pay Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi
    НДЦ активировал новую функцию для эмитентов в ASAN Pay

