НБКО Regional выпускает облигации на 1 млн манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Regional готовится к размещению облигаций на сумму 1 млн манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report, речь идет о 10 000 процентных именных необеспеченных бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении в течение 2 лет. Ставка купона составит 16% годовых. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером выпуска выступает ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital".

Желающие приобрести облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

Эмитент обязуется выкупить ценные бумаги в период обращения по цене не ниже номинальной стоимости.

Компания Regional создана в 2014 году. Ее уставный капитал составляет 500 тыс. манатов.