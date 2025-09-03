НБКО Regional выпускает облигации на 1 млн манатов
Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Regional готовится к размещению облигаций на сумму 1 млн манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).
Как сообщает Report, речь идет о 10 000 процентных именных необеспеченных бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.
Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении в течение 2 лет. Ставка купона составит 16% годовых. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером выпуска выступает ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital".
Желающие приобрести облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.
Эмитент обязуется выкупить ценные бумаги в период обращения по цене не ниже номинальной стоимости.
Компания Regional создана в 2014 году. Ее уставный капитал составляет 500 тыс. манатов.