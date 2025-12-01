Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 13:06
    НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

    Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Bir Kredit готовится разместить облигации на сумму 2 млн манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

    Как сообщает Report, речь идет о 20 тыс. процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Ценные бумаги будут размещены путем публичного предложения. Срок их обращения - 1 год, годовая доходность составляет 11,5%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital".

    Лица, желающие приобрести облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющимся членами БФБ.

    ООО Birkart было создано в 2018 году. Учредителем НБКО является ОАО Kapital Bank.

