НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Bir Kredit готовится разместить облигации на сумму 2 млн манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Как сообщает Report, речь идет о 20 тыс. процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

Ценные бумаги будут размещены путем публичного предложения. Срок их обращения - 1 год, годовая доходность составляет 11,5%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital".

Лица, желающие приобрести облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющимся членами БФБ.

ООО Birkart было создано в 2018 году. Учредителем НБКО является ОАО Kapital Bank.