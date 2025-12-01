İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Bir Kredit" BOKT 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:37
    Bir Kredit BOKT 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    "Bir Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 2 milyon manat dəyərində istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd faizli, adlı, təminatsız, sənədsiz istiqrazdan gedir.

    Qiymətli kağızlar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 1 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 11,5 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitent tədavül müddətində qiymətli kağızları nominal dəyərindən aşağı olmamaq şərti ilə geri almaq öhdəliyinə malikdir.

    "Birkart" 2018-ci ildə yaradılıb. BOKT-un təsisçisi 100 % "Kapital Bank" ASC-dir.

    "Bir Kredit” istiqraz "Bakı Fond Birjası" QSC
    НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

    Son xəbərlər

    13:19

    Masallıda 1 300 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    13:11

    Zərdabda avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Ötən ay 92 nəfər zəhərlənib, onlardan 3-ü ölüb

    Sağlamlıq
    13:05

    Prezidentin köməkçisi: Bakı vurulan AZAL təyyarəsi ilə bağlı Moskvadan suallarına cavab alıb

    Xarici siyasət
    12:59

    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:56

    Niderland Ukraynaya 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    12:55

    Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:48

    "FİNKA Azərbaycan" BOKT 5 milyon dollarlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    12:47

    Federasiya rəsmisi: "Nərgiz Süleymanova öz nəticələrini öyrənəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti