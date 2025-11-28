Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний
- 28 ноября, 2025
- 10:12
В Азербайджане в январе – октябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 963,68 млн долларов США, что на 123,85 миллиона долларов, или на 14,75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (839,833 млн долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 35,7%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе - октябре 2025 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - октябре 2024 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
344,1
|
344,5
|
-0,12%
|
ООО SOCAR Polymer
|
223,3
|
218,8
|
2,06%
|
ЗАО AzerGold
|
196,3
|
110
|
78,45%
|
ООО "Азералюминий"
|
103,8
|
118,7
|
-12,55%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
57,2
|
0
|
-
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
33,3
|
46,7
|
-28,69%
|
ООО "SOCAR-Dalgidj"
|
1,9
|
0
|
-
|
ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"
|
1,6
|
0
|
-
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
|
1,5
|
0,266
|
463,91%
|
Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР
|
0,68
|
0,867
|
-21,57%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов США.