    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 10:12
    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

    В Азербайджане в январе – октябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 963,68 млн долларов США, что на 123,85 миллиона долларов, или на 14,75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (839,833 млн долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 35,7%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в январе - октябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - октябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    344,1

    344,5

    -0,12%

    ООО SOCAR Polymer

    223,3

    218,8

    2,06%

    ЗАО AzerGold

    196,3

    110

    78,45%

    ООО "Азералюминий"

    103,8

    118,7

    -12,55%

    Управление экспорта газа SOCAR

    57,2

    0

    -

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    33,3

    46,7

    -28,69%

    ООО "SOCAR-Dalgidj"

    1,9

    0

    -

    ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"

    1,6

    0

    -

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    1,5

    0,266

    463,91%

    Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР

    0,68

    0,867

    -21,57%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция SOCAR AzerGold ООО “Азералюминий” Азерпамбыг Азербайджанские железные дороги
    Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb

