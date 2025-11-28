Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

В Азербайджане в январе – октябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 963,68 млн долларов США, что на 123,85 миллиона долларов, или на 14,75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (839,833 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 35,7%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в январе - октябре 2025 года (млн долларов) Объем экспорта в январе - октябре 2024 года (млн долларов) Разница в % Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 344,1 344,5 -0,12% ООО SOCAR Polymer 223,3 218,8 2,06% ЗАО AzerGold 196,3 110 78,45% ООО "Азералюминий" 103,8 118,7 -12,55% Управление экспорта газа SOCAR 57,2 0 - ООО АПК "Азерпамбыг" 33,3 46,7 -28,69% ООО "SOCAR-Dalgidj" 1,9 0 - ООО "Завод минеральной воды İSTİSU" 1,6 0 - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 1,5 0,266 463,91% Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР 0,68 0,867 -21,57%

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов США.