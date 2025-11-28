İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:32
    Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft-qaz məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (839,8 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 123,85 milyon ABŞ dolları və yaxud 14,75 % artaraq 963,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 35,7 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.

    Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    344,1

    344,5

    -0.12 %

    "SOCAR Polymer" MMC

    223,3

    218,8

    2.06 %

    "AzerGold" QSC

    196,3

    110

    78.45 %

    "Azəralüminium" MMC

    103,8

    118,7

    -12.55 %

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    57,2

    0

    -

    "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC

    33,3

    46,7

    -28.69 %

    "SOCAR-Dalğıc" MMC

    1,9

    0

    -

    "İstisu Mineral Su Zavodu" MMC

    1,6

    0

    -

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

    1,5

    0,266

    463.91 %

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti

    0,68

    0,867

    -21.57 %

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan SOCAR qeyri-neft ixracı dövlət şirkətləri
    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

    Son xəbərlər

    10:54

    Bu il Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 9 monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    10:51

    Nazir: 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22 %-i struktur dəyişikliyinə məruz qalacaq

    Sosial müdafiə
    10:41

    Azərbaycan Almaniyadan kahı tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:39

    Ermənistan viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Aİ-nin ilk missiyasını qəbul edəcək

    Region
    10:33

    "AZINCLOUD" ilə məlumatlarını ölkə daxilində saxla!

    İKT
    10:32

    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır

    Region
    10:32

    Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Maliyyə
    10:29

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinə qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:28

    TDT çərçivəsində Jurnalistlər Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti