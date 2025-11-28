Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb
- 28 noyabr, 2025
- 10:32
Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft-qaz məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (839,8 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 123,85 milyon ABŞ dolları və yaxud 14,75 % artaraq 963,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 35,7 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.
Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:
|
Şirkət
|
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2024-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
344,1
|
344,5
|
-0.12 %
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
223,3
|
218,8
|
2.06 %
|
"AzerGold" QSC
|
196,3
|
110
|
78.45 %
|
"Azəralüminium" MMC
|
103,8
|
118,7
|
-12.55 %
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
57,2
|
0
|
-
|
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC
|
33,3
|
46,7
|
-28.69 %
|
"SOCAR-Dalğıc" MMC
|
1,9
|
0
|
-
|
"İstisu Mineral Su Zavodu" MMC
|
1,6
|
0
|
-
|
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
|
1,5
|
0,266
|
463.91 %
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti
|
0,68
|
0,867
|
-21.57 %
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dollarına çatıb.