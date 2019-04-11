​Названо руководство Xalq Hayat Sigorta

Названо руководство компании Xalq Hayat Sigorta, которой Палата надзора за финансовыми рынками выдала лицензию в прошлом месяце.

Как сообщает Report, председателем Совета директоров компании является Хазар Ариф оглу Багирли, членами Рамиз Хагверди оглу Ибрагимов и Руслан Асад оглу Сеидов. Х. Багирли также является членом Наблюдательного совета Xalq Bank, Р.Ибрагимов и Р.Сеидов параллельно выполняют функции членов СД Xalq Sigorta.

Правление компании возглавляет бывший заместитель председателя Xalq Sigorta Роман Алпаша оглу Велиев. Его заместителями являются Исмаил Эльдар оглу Алиев и Агшин Мехрали оглу Юсифзаде.

Состав Ревизионной комиссии Xalq Hayat Sigorta идентичен Xalq Sigorta. Сюда входят председатель комиссии Араз Ибрагим оглу Мамедов, члены - Кямран Муса оглу Рустамов и Васиф Байрамов.

Руководитель службы внутреннего аудита - Джамал Этибар оглу Рзаев. Ранее он работал специалистом в аналогичной службе Xalq Sigorta.

Главным бухгалтером Xalq Hayat Sigorta стала Айнура Тогрул гызы Гулиева, ответственным актуарием - Рашад Адалят оглу Атаи, который занимал ту же позицию в Xalq Sigorta.

Отметим, что Xalq Hayat Sigorta основана в ноябре прошлого года. Ее уставный капитал составляет 15 млн манатов. Единственным акционером компании является Xalq Sigorta.