Назван кандидат на пост главы МВФ

Исполняющая обязанности министра экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо является одним из претендентов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили источники в правительстве этой страны.
"В связи с новостями, которые появляются в национальной и международной прессе об инициативе европейских членов G7 продвинуть группу кандидатов на руководящий пост МВФ, в которую была включена министр экономики Надя Кальвиньо, от правительства Испании мы хотим сообщить, что для этого правительства является честью, что ценность и компетентность его членов была бы признана на международном уровне", - отметили в кабмине.
В испанском правительстве указали на важность "поддерживать единство действий между странами Евросоюза".
50-летняя Надя Кальвиньо заняла пост министра в социалистическом правительстве Педро Санчеса летом прошлого года после вынесения вотума недоверия предыдущему кабмину консерваторов во главе с Мариано Рахоем.
Ранее Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Cəfər AğadadaşovАвтор новости