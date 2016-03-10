​Назначен председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Руфата Асланлы председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Руфат Джабраил оглу Асланлы назначен председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.