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Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов

Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.
Финансы
23 мая 2022 г. 09:56
Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов

Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Фархад Гулиев.

До этого назначения Гулиев занимал пост заместителя председателя Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) по стратегическому развитию, инвестиционным проектам и логистике.

Ранее функции начальника управления выполнял первый заместитель начальника отдела Эльчин Агакишиев.

Гулиев был назначен заместителем председателя ASCO распоряжением президента от 22 июля 2014 года.

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