Назначен новый председатель Azer-Turk Bank

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня прошло внеочередное заседание акционеров ОАО Azer-Turk Bank. Как сообщает Report, на заседании состоялось новое назначение на пост председателя правления ОАО Azer-TurkBank. Так, на данный пост назначен Фархад Адыгезялов, который с 2 сентября 2014 года является заместителем председателя правления.

По информации, В.Адыгезялов с 22 июля 2015 года исполняет обязанности председателя правления ОАО Azer-TurkBank.

Помимо этого, назначены новые кадры в местных структурных подразделениях банка. На пост директора нового филиала "Ясамал" назначен Адиль Фирудин оглы Гезялов, директором филиала "Гянджа" стал Анар Исмаил оглы Гусейнов, исполнение обязанностей директора Центрального филиала банка временно возложено на заместителя директора Тураба Алемшах оглы Бабаева.

Отметим, что ОАО Azer-Turk Bank осуществляет деятельность с 1995 года, 75% пакета акций банка принадлежит государству, держателем которых является Государственный комитет по вопросам имущества. В то же время, согласно Указу президента Азербайджана от 7 августа 2009 года в управлении банками, в уставном капитале которых имеются принадлежащие государству акции, принимает участие от имени государства министерство финансов.