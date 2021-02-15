Назначен новый альтернативный директор по Азербайджану в AIIB

В Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (AIIB) сменился альтернативный директор по Азербайджану.

В Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (AIIB) сменился альтернативный директор по Азербайджану.

Как сообщает Report, на эту должность назначен гражданин Пакистана Мухаммед Аслам Чаудари. В настоящее время Чаудари является секретарем отдела по экономическим вопросам в правительстве Пакистана.

Наряду с Азербайджаном, он будет выполнять те же функции в Турции, Брунее, Грузии, Кыргызстане и Пакистане.

Помощник генерального директора министерства финансов Турции Неджметтин Оздин (Necmettin Ozdin), который ранее занимал этот пост, уволился из банка.

В настоящее время другим альтернативным директором AIIB является гражданин Грузии Николоз Гагуа. Он в настоящее время является заместителем министра финансов Грузии.

Напомним, что 29 июня 2015 года в Пекине (Китай) 57 стран подписали соглашение о создании AIIB. С азербайджанской стороны договор подписан министром финансов Самиром Шарифовым. Членство официального Баку было ратифицировано 24 июня 2016 года. В настоящее время доля официального Баку в банке составляет 0,2626%, а доля голосования - 0,4229%.