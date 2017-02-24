Навид Хасан Нагви: Всемирный банк реализует в Азербайджане 10 активных проектов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время мы имеем 10 активных проектов в Азербайджане общей стоимостью 2,5 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом сказал региональный менеджер Всемирного банка по Азербайджану Навид Хасан Нагви в своем выступлении на презентации 2-й фазы “Проекта модернизации финансового сектора".

Н. Х. Нагви отметил, что банк реализует 15 проектов по технической поддержке в Азербайджане: "Вчера я сказал в разговоре с Руфатом Асланлы, что это самый важный среди наших проектов, реализуемых в Азербайджане. Мы готовы оказать любую поддержку правительству Азербайджана по развитию банковского сектора. Мы будем продолжать наши работы по поддержке финансового сектора".