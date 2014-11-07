Население Азербайджана сократило затраты на продовольствие в общих расходах

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В течение января-октября 2014 года население Азербайджана приобрело в объектах торговли товаров на сумму 17,5 млрд. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,6%.

Следует отметить, что население приобрело продовольственных и непродовольственных товаров поровну - по 8,75 млрд. манатов.

Аналитики агентства Report отмечают, что годом ранее доля непродовольственных товаров в общем товарообороте составляла 46,5%: "Соответственно, за последний год произошло изменение структуры потребительских расходов на покупку товаров в сторону уменьшения расходов на продовольствие. Отметим, что чем больше доля продовольствия в расходах населения, тем, по макроэкономическим закономерностям, ниже его средне- и долгосрочная покупательская способность, а также способность к накоплению".

Кроме того, за 10 месяцев текущего года объем электронной розничной торговли составил 5,1 млн. манатов, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. При этом, 95% данных средств было направлено на покупку непродовольственных товаров.