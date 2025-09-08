Налоговые поступления в Нахчыване выросли почти на 14 %

В январе-августе этого года в государственный бюджет поступило 160,6 млн манатов налогов по линии Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, что на 13,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, в отчетном периоде 68,7% уплаченных налогов пришлось на долю негосударственного сектора, а 31,3% - на долю государственного.

Налоговые поступления из негосударственного сектора достигли 110,4 млн манатов, продемонстрировав рост на 19,9% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.