Налоговые поступления в Нахчыване выросли почти на 14 %
Финансы
- 08 сентября, 2025
- 13:23
В январе-августе этого года в государственный бюджет поступило 160,6 млн манатов налогов по линии Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, что на 13,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, в отчетном периоде 68,7% уплаченных налогов пришлось на долю негосударственного сектора, а 31,3% - на долю государственного.
Налоговые поступления из негосударственного сектора достигли 110,4 млн манатов, продемонстрировав рост на 19,9% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.
Последние новости
14:04
В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина УкраиныДругие страны
13:58
Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном КавказеВ регионе
13:56
Багаи: Президент Ирана примет участие в 80-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеВ регионе
13:47
Фото
В Азербайджане начала работу Академия ИИИКТ
13:42
В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точкахНаука и образование
13:37
В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителейВнутренняя политика
13:36
Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборовВ регионе
13:30
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадалиДругие страны
13:27