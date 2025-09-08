ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Налоговые поступления в Нахчыване выросли почти на 14 %

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 13:23
    Налоговые поступления в Нахчыване выросли почти на 14 %

    В январе-августе этого года в государственный бюджет поступило 160,6 млн манатов налогов по линии Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, что на 13,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    Согласно информации, в отчетном периоде 68,7% уплаченных налогов пришлось на долю негосударственного сектора, а 31,3% - на долю государственного.

    Налоговые поступления из негосударственного сектора достигли 110,4 млн манатов, продемонстрировав рост на 19,9% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 14 %-ə yaxın artıb

