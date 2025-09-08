İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 14 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 14 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 160,6 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 13,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 68,7 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 31,3 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.

    Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 110,4 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 8 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 19,9 % çox olub.

    Naxçıvan vergi Dövlət Vergi Xidməti
    Налоговые поступления в Нахчыване выросли почти на 14 %

    Son xəbərlər

    14:01

    Naxçıvan Muxtar Respublika stadionu yaxın vaxtlarda beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təmir ediləcək

    Futbol
    13:51

    Azərbaycanın U-21 yığmasını Bolqarıstanla oyuna Ayxan Abbasovun köməkçisi çıxaracaq

    Futbol
    13:47

    Laçında traktor dərəyə aşıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    13:44

    Vaqif Sadıqov: "AFFA Fernandu Santuşu istefaya göndərməklə düzgün addım atıb"

    Futbol
    13:40

    Slovakiyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, onlarla yaralı var

    Digər ölkələr
    13:36

    Ronen Krausz: İsrail terrorla mübarizəni davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:22
    Foto

    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    13:21

    Məktəbli geyimlərinin Bakı üzrə 29 satış məntəqəsi fəaliyyət göstərir

    Elm və təhsil
    13:17
    Foto

    Azərbaycanda Süni İntellekt Akademiyası fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti