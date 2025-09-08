Naxçıvanda vergi daxilolmaları 14 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2025
- 12:36
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 160,6 milyon manat vergi daxil olub.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 13,7 % çoxdur.
Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 68,7 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 31,3 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.
Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 110,4 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 8 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 19,9 % çox olub.
