Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    • 04 сентября, 2025
    • 16:20
    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Доля ненефтегазового сектора в налоговых поступлениях Азербайджана в январе-августе 2025 года составила 8,43 млрд манатов или 73%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    По данным ГНС, налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 8,9% от показателя 8 месяцев 2024 года.

    При этом налоговые органы в январе-августе 2025 года прогноз по сбору ненефтегазовых налоговых выполнили на 103%.

    Напомним, что поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы в январе-августе составили 11 млрд 561,1 млн манатов, что на 3% больше, чем год назад, и на 5,4% больше прогноза.

    ненефтегазовый сектор налоги налоговые поступления в Азербайджане
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 9 % artıb

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей