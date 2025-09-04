Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%
Финансы
- 04 сентября, 2025
- 16:20
Доля ненефтегазового сектора в налоговых поступлениях Азербайджана в январе-августе 2025 года составила 8,43 млрд манатов или 73%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
По данным ГНС, налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 8,9% от показателя 8 месяцев 2024 года.
При этом налоговые органы в январе-августе 2025 года прогноз по сбору ненефтегазовых налоговых выполнили на 103%.
Напомним, что поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы в январе-августе составили 11 млрд 561,1 млн манатов, что на 3% больше, чем год назад, и на 5,4% больше прогноза.
