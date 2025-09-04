İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 9 % artıb

    Maliyyə
    04 sentyabr, 2025
    • 16:12
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 9 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda vergi daxilolmalarının 8 milyard 434,6 milyon manatı və yaxud 73 %-i qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,9 % çox, proqnozdan isə 3 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, yanvar-avqust aylarında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 11 milyard 561,1 milyon manat təşkil edib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 3 %, proqnozdan isə 5,4 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 ay ərzində həmin məbləğin 74,8 %-i təmin olunub.

    Dövlət Vergi Xidməti vergi daxilolmaları
    Rus Versiası Rus Versiası
    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

