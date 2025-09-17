Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Налоговая задолженность в Азербайджане превысила 3 млрд манатов

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 16:52
    Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 января этого года задолжали государственному бюджету 3 млрд 120,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 12,2% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

    Кроме того, на отчетную дату сумма переплаты по налогам составила 2 млрд 225,6 млн манатов.

    К концу 2024 года доля налоговой задолженности в общих поступлениях составила 19,7%  Согласно Инструменту диагностической оценки налогового администрирования (TADAT) Международного валютного фонда, если соотношение общей налоговой задолженности к общим налоговым доходам на конец бюджетного года не превышает 20%, администрирование в соответствующей области признается на должном уровне.

    Кроме того, доля переплат в общих поступлениях составила 14,1%. Сумма переплаты - это в основном положительное сальдо, возникающее в результате зачета НДС на основании электронных счетов-фактур, полученных за товары, приобретенные внутри страны, и возмещения НДС, уплаченного при импорте.

    В 2024 году по налоговым сборам в общей сложности возвращено 431,4 млн манатов.

    Лента новостей