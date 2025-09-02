    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Накопленные убытки "Азеркосмос" достигли 380 млн манатов

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 15:56
    Накопленные убытки Азеркосмос достигли 380 млн манатов

    Космическое агентство ("Азеркосмос") завершило 2024 год с убытком в 32,25 млн манатов, что на 40,8% меньше по сравнению с 2023 годом. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства. 

    Накопленные убытки "Азеркосмос" увеличились на 9,3%, достигнув 379,574 млн манатов.

    Доходы "Азеркосмос" в прошлом году от предоставленных услуг составили 37,694 млн манатов (- 8,5%), себестоимость услуг - 38,151 млн манатов (- 6,5%), общие и административные расходы - 22,447 млн манатов (-34,8%), финансовые расходы - 12,742 млн манатов (- 19,6%), финансовые доходы - 6,418 млн манатов (- 7,3%), доходы от иностранной валюты - 1,428 млн манатов (в предыдущем году был убыток), а прочие расходы - 4,562 млн манатов (- 44,8%).

    Активы "Азеркосмос" на 1 января этого года составили 502,675 млн манатов, что на 1,1% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства Агентства сократились на 15,5% до 264,825 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 21,9% до 237,85 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 60,2% до 473,606 млн манатов.

    Космическое агентство ("Азеркосмос") финотчетность убытки Азеркосмос
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Azərkosmos"un yığılmış zərəri 400 milyon manata yaxınlaşıb
    Английская версия Английская версия
    Azercosmos's accumulated losses surpass $220M

