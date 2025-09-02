"Azərkosmos"un yığılmış zərəri 400 milyon manata yaxınlaşıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    02 sentyabr, 2025
    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentlik ("Azərkosmos") 2024-cü ili 32,25 milyon manat zərərlə başa vurub.

    "Report" Agentliyin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə 40,8 % azdır.

    Bununla belə, "Azərkosmos"un yığılmış zərəri 9,3 % artaraq 379,574 milyon manata çatıb.

    Ötən il "Azərkosmos"un göstərdiyi xidmətdən gəlirləri 37,694 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 8,5 % az), xidmətinin maya dəyəri 38,151 milyon manat (6,5 % az), ümumi və inzibati xərcləri 22,447 milyon manat (34,8 % az), ticarətdən debitor borcları üzrə xalis dəyərsizləşmə gəlirləri 112 min manat (əvvəlki il zərər olub), maliyyə xərcləri 12,742 milyon manat (19,6 % az), maliyyə gəlirləri 6,418 milyon manat (7,3 % az), xarici valyuta gəlirləri 1,428 milyon manat (əvvəlki il zərər olub), digər xərcləri isə 4,562 milyon manat (44,8 % az) təşkil edib. 

    Bu il yanvarın 1-nə "Azərkosmos"un aktivləri 502,675 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1,1 % azdır. Hesabat dövründə Agentliyin öhdəlikləri 15,5 % azalaraq 264,825 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 21,9 % artaraq 237,85 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 60,2 % artaraq 473,606 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, Kosmik Agentlik Prezident İlham Əliyevin 27 aprel 2021-ci il tarixli fərmanına əsasən, 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən "Azərkosmos" ASC-nin bazasında yaradılıb.

