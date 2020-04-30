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Национальный депозитарный центр временно отменил тарифы на услуги

Национальный депозитарный центр временно отменил тарифы на услуги

На сегодняшнем заседании Наблюдательного совета Национального депозитарного центра приняты решения касательно предоставления льгот участникам рынка ценных бумаг.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, они вступят в силу с завтрашнего дня.

Согласно решению, до 30 сентября текущего года отменяются тарифы на услуги по регистрации сделок, заключенных на вторичном рынке акций и облигаций, и операции репо в ЗАО "Бакинская фондовая биржа", уплачиваемые Национальному депозитарному центру.

Кроме того, расчеты по заключаемым на бирже вторичным рыночным сделкам по облигациям Министерства финансов, нотам Центрального банка Азербайджана и ипотечными облигациями до 30 сентября текущего года переводятся из режима "T+1" в режим "T+0".

Меры предприняты в целях поддержки участников рынка капитала для снижения последствий негативного влияния пандемии коронавируса. 

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