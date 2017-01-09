Национальная валюта Китая обесценилась еще на 1%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (НБК) сегодня, 9 января, в очередной раз ослабил юань к доллару на 0,9% - до 6,9262 CNY/USD. Как сообщает Report, юань подешевел после опубликования данных о валютных резервах Китая.

Так, в декабре 2016 года валютные резервы Китая сократились на 1,36% или 41 млрд долларов – до 3,01 трлн долларов, что стало самым низким уровнем с февраля 2011 года.

Отметим, что валютные резервы сокращаются шестой месяц подряд. В июне 2014 года резервы достигли исторического максимума - 3,99 трлн долларов. Сейчас объем резервов на 24,6% ниже исторического рекорда.