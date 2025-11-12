Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    На развитие теологического образования в Азербайджане направят почти 13 млн манатов

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 14:22
    На развитие теологического образования в Азербайджане направят почти 13 млн манатов

    В 2026 году Институту теологии планируется выделить из государственного бюджета 3,9 млн манатов, а Колледжу теологии - 9 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра финансов Гималай Мамишов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также комитета по культуре.

    Кроме того, по его словам, в следующем году планируется выделить 14 млн манатов Фонду пропаганды духовных ценностей.

    Azərbaycanda gələn il dini sahəyə ayrılacaq vəsaitin məbləği açıqlanıb

    Последние новости

    14:50

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащаться

    Внутренняя политика
    14:49

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    14:48

    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    14:46

    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Финансы
    14:46

    Президент: Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия

    Внутренняя политика
    14:40

    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    14:39
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Внутренняя политика
    14:38

    В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей