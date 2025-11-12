На развитие теологического образования в Азербайджане направят почти 13 млн манатов
Финансы
- 12 ноября, 2025
- 14:22
В 2026 году Институту теологии планируется выделить из государственного бюджета 3,9 млн манатов, а Колледжу теологии - 9 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра финансов Гималай Мамишов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также комитета по культуре.
Кроме того, по его словам, в следующем году планируется выделить 14 млн манатов Фонду пропаганды духовных ценностей.
