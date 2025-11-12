İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycanda gələn il dini sahəyə ayrılacaq vəsaitin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:46
    Azərbaycanda gələn il dini sahəyə ayrılacaq vəsaitin məbləği açıqlanıb

    2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən İlahiyyət İnstitutuna 3,9 milyon manat, İlahiyyət Kollecinə isə 0,9 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, gələn il Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fonduna 14 milyon manat vəsait ayrılması planlaşdırılır.

    "Dövlət dini sahəyə diqqət göstərir və bütün istiqamətlərdə vəsaitlərdə artım nəzərdə tutulub. Dini kadrlar hazırlanması, dini dəyərlərin təbliğ olunması istiqamətində kifayət qədər vəsait ayrılacaq", - deyə nazir müavini qeyd edib.

    Himalay Məmişov Büdcə zərfi dini sahə
    На развитие теологического образования в Азербайджане направят почти 13 млн манатов

    Son xəbərlər

    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    14:37

    Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti