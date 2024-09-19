На Международном страховом конгрессе в Турции впервые будет представлен стенд Азербайджана

Участники рынка профессионального страхования Азербайджана примут участие в мероприятиях страховой недели в Турции, которая состоится в октябре.

Участники рынка профессионального страхования Азербайджана примут участие в мероприятиях страховой недели в Турции, которая состоится в октябре.

Об этом сказал Report исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) Эльмар Мирсалаев.

"1-2 октября в Стамбуле состоится Международный страховой саммит, а 3-5 октября в Анталье - Международный страховой конгресс и выставка, что даст импульс дальнейшему укреплению связей в сфере страхования между двумя братскими странами. Наша ассоциация уже 4 года тесно сотрудничает со страховым сектором Турции, непосредственно с Союзом страховщиков. Это сотрудничество способствует более близкому изучению страхового опыта Турции, а также формированию широкого спектра международных связей", - сказал он.

Мирсалаев также подчеркнул, что на Международном страховом конгрессе и выставке впервые будет представлен стенд Азербайджана.

Системные связи между страховыми рынками Азербайджана и Турции были установлены меморандумом, подписанным 7 декабря 2020 года между АСА и Страховой ассоциацией Турции.