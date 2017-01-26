На аукционе по размещению нот ЦБА спрос вдвое превысил предложение

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 25 млн манатов и сроком обращения 28 дней (государственный регистрационный номер 50100453S).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступили 5 заявок от 4 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 53 033 900 манатов. Заявка представлена в ценовом интервале 98,8474 (14,9919%) -98,999 (13,0001%) манатов. ЦБА установил цену усечения по конкурентоспособным заявкам и средневзвешенную цену на уровне 98,999 (13,0001%) манатов.

Расчеты по заключенным сделкам произведены сегодня. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 25 млн манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 23 февраля 2017 года.