​МВФ высоко оценил меры по управлению валютным курсом в Азербайджане

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Председатель Центробанка (ЦБА) Азербайджана Эльман Рустамов принял делегацию миссии в рамках консультаций по статье IV Статей соглашения Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемую Мухаммадом аль Горчи.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в ходе встречи обсуждались макроэкономические процессы в стране, реформы правительства, ситуация в финансовом секторе, стратегия управления новым режимом валютного курса.

Э.Рустамов выразил благодарность МВФ за поддержку мероприятий по сохранению экономической стабильности и обеспечению развития.

В свою очередь, глава миссии МВФ по Азербайджану Мухаммад аль Горчи высоко оценил работы по обеспечению устойчивости национальной экономики, оздоровлению банковского сектора, управлению валютным курсом.

Отмечено, что новый валютный курс направлен на создание дополнительных стимулов для диверсификации национальной экономики, повышение ее конкурентоспособности, усиление экспортного потенциала.

В ходе встречи также состоялось обсуждение перспектив сотрудничества между ЦБА и МВФ.