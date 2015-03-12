​​МВФ выделит Украине кредит в размере 17,5 млрд. долларов

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) принял решение в рамках новой программы финансирования, предусматривающей выделение 17,5 миллиардов долларов в течение следующих четырёх лет, оказать помощь Украине.

Как сообщает Report, руководство МВФ, несмотря на рискованность выделения Украине кредитов, отметило, что в нынешней ситуации это очень важно для страны.

Первоначально Украина получит примерно 10 млрд. долларов. После экономического спада в 2015 году, МВФ прогнозирует возобновление экономического роста в Украине уже в 2016 году.

Фонд предполагает, что этим кредитом сможет спасти экономику Украины. Эксперты прогнозируют в этом году спад украинской экономики на 5%, а в 2016 году его подъем уже на 2%. Рост инфляции в 2015 году прогнозируется на уровне 27%.