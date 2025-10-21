МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрд
Финансы
- 21 октября, 2025
- 10:18
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2025 года составят $11,9 млрд.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МВФ.
МВФ прогнозирует снижение валютные резервов Центробанка Азербайджана до $11,7 млрд в течение следующего года и до $9,6 млрд по итогам 2030 года.
Напомним, что валютные резервы Центробанка Азербайджана по данным на конец сентября 2025 года составляли $11,31 млрд, что 3,2% выше показателя на конец 2024 года.
