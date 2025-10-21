Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрд

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 10:18
    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2025 года составят $11,9 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МВФ.

    МВФ прогнозирует снижение валютные резервов Центробанка Азербайджана до $11,7 млрд в течение следующего года и до $9,6 млрд по итогам 2030 года.

    Напомним, что валютные резервы Центробанка Азербайджана по данным на конец сентября 2025 года составляли $11,31 млрд, что 3,2% выше показателя на конец 2024 года.

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq
    IMF: Foreign reserves of Azerbaijan's Central Bank to reach $11.9B by 2026

