МВФ: Узбекистан может стать конкурентом Казахстана по привлечению инвестиций

Нынешняя открытость Узбекистана для иностранных инвестиций будет стимулировать здоровую конкуренцию в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал директор Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии Марк Хортон.

По его словам, Узбекистан станет конкурентом Казахстана по привлечению вложений: "И это будет происходить в позитивном ключе. Поскольку конкуренция заставит обе страны усердно работать над улучшением прозрачности основ своей политики и деловой среды. Эксперты также отмечают, что решение Ташкента открыть экономику страны иностранным вложениям представит потенциальную угрозу для позиции Казахстана в качестве крупнейшей экономики в Центральной Азии. Население соседнего государства почти в полтора раза больше, но при этом объем ВВП Узбекистана меньше казахстанского в три раза".

М. Хортон считает, что в соседней республике больший рынок и хорошо развитая экономика, особенно промышленный сектор. В целом же оба государства должны быть открытыми к сотрудничеству и взаимным инвестициям, резюмирует аналитик МВФ.

По данным МВФ, ВВП Казахстана в 2018 году составил 172,9 млрд долларов в противовес 50,4 млрд долларов в Узбекистане. Инфляция в РК за тот же год была 5,3%, а в РУз – 14,3%. Уровень безработицы в Узбекистане за первые шесть месяцев 2019 года был 9,1%, а в Казахстане – 4,8%.

Узбекистан вошёл в ТОП-20 стран, осуществляющих реформы, способствующие благоприятному ведению бизнеса, по версии Всемирного банка. По мнению специалистов, причиной этому стали налоговые преобразования: уменьшение ставки налога на прибыль с 14 до 12% и на имущество с 5 до 2%. Единый социальный платёж уменьшился с 15 до 12%.