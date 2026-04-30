    МВФ: Стратегические валютные резервы Азербайджана в 2026 году превысят $90 млрд

    МВФ: Стратегические валютные резервы Азербайджана в 2026 году превысят $90 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана по по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в 2026 году достигнут 90,444 млрд долларов США.

    Об этом передает Report со ссылкой на данные МВФ.

    При этом валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составят 14,392 млрд долларов, а активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) - 76,052 млрд долларов.

    Согласно оценкам МВФ, в 2027 году стратегические валютные резервы достигнут 92,98 млрд долларов (+2,8% за год), где на долю ЦБА приходится 15,079 млрд долларов, ГНФАР - 77,901 млрд долларов. В 2028 году эти показатели прогнозируются соответственно на уровне 93,333 млрд долларов (+0,39%), 14,164 млрд долларов, 79,169 млрд долларов.

    В 2029 году стратегические валютные резервы достигнут уровня 93,75 млрд долларов (+0,45% за год), резервы ЦБА - 13,125 млрд, активы ГНФАР - 80,625 млрд долларов, в 2030 году - 94,032 млрд долларов (+0,3%), ЦБА - 11,734 млрд долларов, ГНФАР - 82,298 млрд долларов соответственно, а в 2031 году - 93,896 млрд долларов (-0,14%), ЦБА - 9,66 млрд долларов, ГНФАР - 84,236 млрд долларов соответственно.

    Стратегические валютные резервы Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF: Bu il Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 90 milyard dolları ötəcək
    IMF: Azerbaijan's strategic reserves to exceed $90B in 2026

