МВФ: Страны мира потратили 16 трлн долларов на пандемию

Объем фискальных мер стран за последние 12 месяцев в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) составляет 16 трлн долларов США.

Объем фискальных мер стран за последние 12 месяцев в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) составляет 16 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Fiscal Monitor" Международного валютного фонда (МВФ).

Валютный фонд считает, что при изучении показателей 2020 года он столкнулся с неожиданными цифрами, что создало условия для пересмотра прогнозов экономического развития на 2021 год и постепенного восстановления экономических и социальных навыков.

"Через 11 месяцев после вспышки вируса жизнь снова начала входить в привычное русло, когда ученые из Китая, США и Германии разработали первую вакцину и протестировали ее на 91-летней англичанке. В настоящее время в мире вакцинировано более полумиллиарда человек. Вакцинация идет быстрыми темпами, но вакцины распределяются неравномерно между развитыми и развивающимися странами”.

МВФ считает, что вакцины могут принести развитым странам доход до 1 трлн долларов США, а глобальная вакцинация может стать проектом с самым высоким уровнем дохода, установленным до сих пор.