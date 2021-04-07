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МВФ: Страны мира потратили 16 трлн долларов на пандемию

МВФ: Страны мира потратили 16 трлн долларов на пандемию Объем фискальных мер стран за последние 12 месяцев в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) составляет 16 трлн долларов США.
Финансы
7 апреля 2021 г. 18:13
МВФ: Страны мира потратили 16 трлн долларов на пандемию

Объем фискальных мер стран за последние 12 месяцев в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) составляет 16 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Fiscal Monitor" Международного валютного фонда (МВФ).

Валютный фонд считает, что при изучении показателей 2020 года он столкнулся с неожиданными цифрами, что создало условия для пересмотра прогнозов экономического развития на 2021 год и постепенного восстановления экономических и социальных навыков.

"Через 11 месяцев после вспышки вируса жизнь снова начала входить в привычное русло, когда ученые из Китая, США и Германии разработали первую вакцину и протестировали ее на 91-летней англичанке. В настоящее время в мире вакцинировано более полумиллиарда человек. Вакцинация идет быстрыми темпами, но вакцины распределяются неравномерно между развитыми и развивающимися странами”.

МВФ считает, что вакцины могут принести развитым странам доход до 1 трлн долларов США, а глобальная вакцинация может стать проектом с самым высоким уровнем дохода, установленным до сих пор.

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Версия на английском языке IMF: Global expenses on pandemic stand at $16 trillion
Версия на азербайджанском языке IMF: Dünya ölkələri pandemiya üçün 16 trln dollar xərcləyib

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