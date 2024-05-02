Азербайджан и Узбекистан обсудили углубление отношений стратегического партнерства

Обсуждено углубление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Обсуждено углубление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

Министр сообщил, что в ходе рабочего визита в Узбекистан его принял президент страны Шавкат Мирзиёев:

"Были высказаны мнения об углублении азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и выводе их на более высокий уровень на основе политической воли и дружеских отношений президентов двух стран, о служащих общим интересам на экономической платформе инициативах и вкладе в развитие совместного формата сотрудничества", - говорится в публикации.