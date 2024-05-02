Азербайджан и Узбекистан обсудили углубление отношений стратегического партнерства

Обсуждено углубление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
Министр сообщил, что в ходе рабочего визита в Узбекистан его принял президент страны Шавкат Мирзиёев:
"Были высказаны мнения об углублении азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и выводе их на более высокий уровень на основе политической воли и дружеских отношений президентов двух стран, о служащих общим интересам на экономической платформе инициативах и вкладе в развитие совместного формата сотрудничества", - говорится в публикации.
Özbəkistana işgüzar səfərimiz zamanı Özbəkistan Prezidenti cənab Şavkat Mirziyoyevin (@president_uz) qəbulunda olduq. #Azərbaycan - #Özbəkistan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərinləşdirilməsi və iki ölkə prezidentlərinin siyasi iradəsi və dostluq münasibətləri əsasında… pic.twitter.com/H5YVBJUIJ4