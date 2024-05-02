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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 мая 2024 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8224 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8224

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1109

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3273

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0915

100 Вон Республики Корея

0,1235

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1770

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6351

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1309

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1558

1 Швейцарский франк

1,8554

1 Израильский шекель

0,4533

1 Канадский доллар

1,2388

1 Кувейтский динар

5,5232

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3566

1 Мексиканское песо

0,1004

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1542

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4216

1 Сингапурский доллар

1,2504

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2351

1 Турецкая лира

0,0525

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0914

1 Новозеландский доллар

1,0078

Золото (1 унция)

3937,9225

Серебро (1 унция)

45,1316

Платина (1 унция)

1631,3710

Палладиум (1 унция)

1624,3075
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.05.2024)

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