Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8224 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8224 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1109 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3273 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0915 100 Вон Республики Корея 0,1235 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1770 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2443 1 Грузинский лари 0,6351 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1309 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1558 1 Швейцарский франк 1,8554 1 Израильский шекель 0,4533 1 Канадский доллар 1,2388 1 Кувейтский динар 5,5232 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3566 1 Мексиканское песо 0,1004 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1542 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4216 1 Сингапурский доллар 1,2504 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2351 1 Турецкая лира 0,0525 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0429 100 Японских йен 1,0914 1 Новозеландский доллар 1,0078 Золото (1 унция) 3937,9225 Серебро (1 унция) 45,1316 Платина (1 унция) 1631,3710 Палладиум (1 унция) 1624,3075 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.05.2024)