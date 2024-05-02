Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8224 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8224
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1109
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3273
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0915
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1235
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1770
|
1 Китайский юань
|
0,2348
|
1 Датская крона
|
0,2443
|
1 Грузинский лари
|
0,6351
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1309
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1558
|
1 Швейцарский франк
|
1,8554
|
1 Израильский шекель
|
0,4533
|
1 Канадский доллар
|
1,2388
|
1 Кувейтский динар
|
5,5232
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3566
|
1 Мексиканское песо
|
0,1004
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0355
|
1 Норвежская крона
|
0,1542
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4216
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2504
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2351
|
1 Турецкая лира
|
0,0525
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0522
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0429
|
100 Японских йен
|
1,0914
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0078
|
Золото (1 унция)
|
3937,9225
|
Серебро (1 унция)
|
45,1316
|
Платина (1 унция)
|
1631,3710
|
Палладиум (1 унция)
|
1624,3075