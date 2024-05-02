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Имущество двух находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион

Имущество двух находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион
Финансы
2 мая 2024 г. 10:29
Имущество двух находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион

23 мая ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО AGBank и NBCBank, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет о квартире площадью 93 кв.м. и стоимостью 42 тыс. манатов в городе Гяндже, принадлежащей AGBank, а также частном жилом доме площадью 153 кв.м. и стоимостью 25 тыс. манатов в Абшеронском районе, принадлежащем NBCBank.

Напомним, что лицензии AGBank и NBCBank аннулированы решением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ləğv prosesində olan 2 bankın əmlakları hərraca çıxarılır

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