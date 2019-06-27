МВФ: Приватизация МБА должна быть завершена в кратчайшие сроки

"Мы рекомендуем правительству завершить приватизацию Международного банка Азербайджана (МБА) в кратчайшие сроки".

Как сообщает Report, об этом заявила новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса.

Она также отметил, что организация поддерживает шаги правительства: "Приватизация государственного банка - непростое дело для любого государства. В настоящее время оздоровление и приватизация МБА осуществляется при поддержке международных экспертов, и мы поддерживаем это. Завершение этого дела будет способствовать укреплению конкурентной среды в банковском секторе".