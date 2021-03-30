МВФ пересмотрел в сторону повышения прогноз развития мировой экономики

Кристалина Георгиева: мы ожидаем дальнейшее ускорение благодаря вакцинации, а также высоким темпам восстановления в США и Китае

МВФ принял решение пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем и следующем году благодаря вакцинации, а также высоким темпам восстановления в США и Китае.

Как передает Report, об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году. Теперь мы ожидаем дальнейшее ускорение: частично благодаря дополнительной поддержке, в том числе новому финансовому пакету в Соединенных Штатах, а частично - из-за ожидаемого [экономического] восстановления, основанного на вакцинации, во многих развитых странах в конце этого года. Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш прогноз на этот год и на 2022 год, как вы увидите на следующей неделе в докладе о перспективах развития мировой экономики", - отметила руководитель фонда, добавив, что экономика теперь "на более прочной основе". Она не уточнила конкретные оценки специалистов.

Глава МВФ также пояснила, что главными двигателями роста мировой экономики являются Китай и США.

Чрезвычайные меры

При этом Георгиева добавила, что власти стран по всему миру выделили в целом около 16 трлн долларов США на борьбу с последствиями распространения COVID-19 с начала пандемии. "Правительства предприняли исключительные меры, включая финансовые на сумму около 16 трлн долларов США и масштабное вливание ликвидности центральными банками. Без этих скоординированных мер прошлогодний спад мировой экономики был бы как минимум в три раза хуже", - подчеркнула глава МВФ.

Она отметила, что мировой экономике удалось избежать кризиса масштаба Великой депрессии (1929-1939 годов) "не только благодаря принятию чрезвычайных мер, но и в связи с совместной работой стран в течение последнего десятилетия, направленной на повышение устойчивости банковских систем".

Кроме того, продолжила Георгиева, МВФ "предпринял беспрецедентные меры" и с начала пандемии "предоставил финансирование на более чем 107 млрд долларов США 85 странам, а также облегчил бремя задолженности 29 своих беднейших стран-участниц". Она также напомнила, что в целях ускоренного наращивания резервов и содействия восстановлению мировой экономики после COVID-19 МВФ рассматривает возможность провести новое распределение специальных прав заимствования в объеме 650 млрд долларов США. Предоставление дополнительной ликвидности мировой экономике будет осуществлено путем пополнения резервных активов 190 государств - членов фонда.

"Это принесет пользу всем нашим членам, но особенно наиболее уязвимым", - подчеркнула Георгиева.