МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане до 2030 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне 6,1% ВВП в 2024 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне 6,1% ВВП в 2024 году.

Как передает Report, согласно октябрьскому обзору мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал этот показатель на уровне 8,5% ВВП. В новом докладе фонд оценивает профицит на 2025 год в 5,9% ВВП (против апрельского прогноза в 8,1%) и на 2029 год - 0,4% (ранее 4,3%).

Для региона Ближнего Востока и Центральной Азии ожидается профицит счета текущих операций на уровне 1,7% ВВП в 2024 году и 0,8% в 2025 году. В 2029 году прогнозируется дефицит в размере 0,3% ВВП.

Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2023 году составил 8,33 млрд долларов США, что соответствует 11,5% ВВП. По сравнению с 2022 годом, профицит сократился на 64,5%, или в 2,8 раза, что связано с более низкими ценами на нефть и газ.

Центробанк Азербайджана ожидает профицит счета текущих операций в 2024 году на уровне 7 млрд долларов США (9,6% ВВП) и 6 млрд долларов (7,9% ВВП) в 2025 году.