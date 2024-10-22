О нас

МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане до 2030 года

МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане до 2030 года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне 6,1% ВВП в 2024 году.
Финансы
22 октября 2024 г. 17:48
МВФ пересмотрел прогнозы по профициту счета текущих операций в Азербайджане до 2030 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне 6,1% ВВП в 2024 году.

Как передает Report, согласно октябрьскому обзору мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал этот показатель на уровне 8,5% ВВП. В новом докладе фонд оценивает профицит на 2025 год в 5,9% ВВП (против апрельского прогноза в 8,1%) и на 2029 год - 0,4% (ранее 4,3%).

Для региона Ближнего Востока и Центральной Азии ожидается профицит счета текущих операций на уровне 1,7% ВВП в 2024 году и 0,8% в 2025 году. В 2029 году прогнозируется дефицит в размере 0,3% ВВП.

Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2023 году составил 8,33 млрд долларов США, что соответствует 11,5% ВВП. По сравнению с 2022 годом, профицит сократился на 64,5%, или в 2,8 раза, что связано с более низкими ценами на нефть и газ.

Центробанк Азербайджана ожидает профицит счета текущих операций в 2024 году на уровне 7 млрд долларов США (9,6% ВВП) и 6 млрд долларов (7,9% ВВП) в 2025 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda cari əməliyyatlar hesabının profisiti ilə bağlı proqnozlara yenidən baxıb

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi