    МВФ пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 17:38
    МВФ пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономический рост Азербайджана в 2025 году замедлится до 3% с 4,1% в 2024 году.

    Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ под названием "Мировая экономика в состоянии неопределенности, перспективы остаются мрачными". Это по сравнению с апрельским прогнозом на 0,5 процентных пункта меньше.

    По прогнозам, в 2026 году ВВП страны увеличится на 2,5%, в 2030 году - на 2,5%. По сравнению с предыдущим прогнозом изменений на следующий год не предусматривается.

    Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году – 2,9%. В январе-сентябре 2025 года экономика страны выросла на 1,3%.

    Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает роста в 2025-2026 гг. на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody's - 2,5% в год.

    Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на уровне 2,4%, в 2026 году - 2%.. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

    МВФ прогнозы ВВП
    IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib
    IMF revises its forecast for economic growth in Azerbaijan in 2025

