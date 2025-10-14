МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 4,3% ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ под названием "Мировая экономика в состоянии неопределенности, перспективы остаются мрачными". В 2026 году этот показатель снизится до 2,3% ВВП. Прогнозы на 2025 год, по сравнению с апрельскими ожиданиями, пересмотрены в сторону понижения на 3,5 процентного пункта, на 2026 год - на 1,8 процентного пункта.