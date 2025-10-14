МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.
Финансы
- 14 октября, 2025
- 18:06
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 4,3% ВВП.
Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ под названием "Мировая экономика в состоянии неопределенности, перспективы остаются мрачными". В 2026 году этот показатель снизится до 2,3% ВВП. Прогнозы на 2025 год, по сравнению с апрельскими ожиданиями, пересмотрены в сторону понижения на 3,5 процентного пункта, на 2026 год - на 1,8 процентного пункта.
Последние новости
18:14
Неделя "Духовных ценностей" в Карабахе завершиласьРелигия
18:11
Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективностиЭнергетика
18:06
МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.Финансы
18:02
Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспортуВнешняя политика
17:57
Мадагаскарские военные заявили, что берут власть в свои руки - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:55
"Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше $12 млрдЭнергетика
17:54
МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%Финансы
17:48
Фото
Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером ПенджабаВнешняя политика
17:47