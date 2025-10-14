İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:17
    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 2025-ci ildə Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar balansının profisitinin ÜDM-in 4,3 %-i səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin oktyabr icmalında deyilir.

    2026-cı ildə bu göstərici ÜDM-in 2,3 %-nə qədər azalacaq. 2025-ci il üzrə proqnoz göstəriciləri aprel gözləntiləri ilə müqayisədə 3,5 faiz bəndi, 2026-cı il üzrə isə 1,8 faiz bəndi azaldılıb.

    Mərkəzi Bankın məlumatlarına görə, 2025-ci ilin birinci yarısında cari əməliyyatlar balansının profisiti ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib. Eyni dövrdə tədiyyə balansının profisiti 2,3 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 11,7 % azdır.

    AMB proqnozlaşdırır ki, 2025-2026-cı illərdə cari əməliyyatlar balansının profisiti hər il 3-4 milyard ABŞ dolları səviyyəsində qalacaq.

    Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına görə, 2025-ci ildə cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in 5,6 %-i səviyyəsində gözlənilir. 2025-2028-ci illərdə neft və qaz hasilatının gözlənilən həcmləri nəzərə alınmaqla, profisit hər il orta hesabla ÜDM-in təxminən 3 %-nə bərabər olacaq.

    Beynəlxalq reytinq agentliyi "Fitch Ratings"in proqnozlarına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı profisiti 4 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 5,3 %-i) təşkil edəcək, 2026-cı ildə isə cari əməliyyatlar hesabı profisiti 3,9 milyard dollara (ÜDM-in 4,9 %-nə) qədər azalacaq.

    Dünya Bankı 2025-ci ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisitini ÜDM-in 11,6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Növbəti illərdə bank bu göstəricinin azalacağını gözləyir. 2026-cı ildə ÜDM-in 5,4 %-nə, 2027-ci ildə ÜDM-in 3,8 %-nə, 2028-ci ildə ÜDM-in 3,6 %-nə, 2029-cu ildə isə ÜDM-in 3,4 %-nə qədər azalma olacaq.

    İMF cari əməliyyatlar balansı
    МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.

    Son xəbərlər

    18:26

    AKP sözçüsü: Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil

    Region
    18:26

    AYNA Nazirlər Kabinetinin taksilərə dair qərarını şərh edib

    İnfrastruktur
    18:21

    Bakıda 25 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:17

    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    18:11

    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Maliyyə
    18:10
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Hərbi
    18:09

    Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:05

    "Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:56
    Foto

    Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti