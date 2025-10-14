МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, в 2026 году - 4,5%, а на 2030 год - 4%.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ под названием "Мировая экономика в состоянии неопределенности, перспективы остаются мрачными".

Согласно апрельскому прогнозу, на текущий год ожидания не изменились,

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в следующем - 4,3%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году установится на отметке 5,7%, в 2026 году - около 5,3%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - 5,3%, а в 2027 году - 8,9%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-сентябре 2025 года - 5,7%.