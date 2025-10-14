Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 17:54
    МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%

    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, в 2026 году - 4,5%, а на 2030 год - 4%.

    Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ под названием "Мировая экономика в состоянии неопределенности, перспективы остаются мрачными".

    Согласно апрельскому прогнозу, на текущий год ожидания не изменились,

    По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в следующем - 4,3%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году установится на отметке 5,7%, в 2026 году - около 5,3%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

    Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - 5,3%, а в 2027 году - 8,9%.

    Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026.

    Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-сентябре 2025 года - 5,7%.

    МВФ инфляция
    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Последние новости

    18:14

    Неделя "Духовных ценностей" в Карабахе завершилась

    Религия
    18:11

    Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективности

    Энергетика
    18:06

    МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.

    Финансы
    18:02

    Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспорту

    Внешняя политика
    17:57

    Мадагаскарские военные заявили, что берут власть в свои руки - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:55

    "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше $12 млрд

    Энергетика
    17:54

    МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%

    Финансы
    17:48
    Фото

    Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером Пенджаба

    Внешняя политика
    17:47

    МВФ спрогнозировал замедление роста экономики США до 2% в 2025 году

    Финансы
    Лента новостей