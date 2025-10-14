İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:11
    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 5,7 %, 2026-cı ildə 4,5 %, 2030-cu ildə isə 4 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin oktyabr icmalında bildirilir.

    Aprel proqnozuna əsasən, cari və gələn il üçün gözləntilər dəyişməyib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə, bu il ölkədə orta illik inflyasiya 5,4 %, 2026-cı ildə isə 4,3 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının son proqnozlarına (2025-ci ilin iyul ayı) əsasən, cari ildə inflyasiya 5,7 %, 2026-cı ildə isə təxminən 5,3 % səviyyəsində olacaq.

    BMT 2025-ci ildə Azərbaycanda inflyasiyanı 3,6 %, 2026-cı ildə 3,1 %, Dünya Bankı 2025-2026-cı illərdə orta illik inflyasiyanı 2,3 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Asiya İnkişaf Bankı 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 4,2 %, 2026-cı ildə 3,5 %, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" 2025-ci ildə orta illik inflyasiyanın 5,5 %, 2026-cı ildə 5,3 %, 2027-ci ildə isə 8,9 % olacağını proqnozlaşdırır.

    "S&P Global" və "Moody's" beynəlxalq reytinq agentlikləri Azərbaycanda cari və növbəti illərdə orta illik inflyasiyanın müvafiq olaraq 4 % və 3 %, "Fitch Ratings" isə 2025-ci ildə 5,3 %, 2026-cı ildə 4,6 % təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında isə 5,7 % təşkil edib.

